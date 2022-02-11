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Платными парковками в Уфе займется компания-эвакуаторщик авто за 40 рублей в час

11 февраля 09:32
Фото: 1MI
На брифинге 11 февраля «Организация парковочных пространств в Уфе» рассказали, что платными парковками стоимостью 40 рублей в час займется организация-эвакуаторщик.

Организовывать и администрировать платные парковки в Уфе будет та же организация которая сегодня занимается эвакуацией машин с городских улиц. Обозначили в мэрии и стоимость машино-места на городской платной парковке. Она составит 40 рублей в час в дневное время, а с 21 часов до 7 часов утра она будет бесплатной.

Напомним, еще в начале января в мэрии был решен вопрос о появлении платных парковок, 12 января уточнялось и то, что в первую очередь такие парковки должны появиться в центре города, 12 января уфимцам предложили сообщить о том, в каких местах Уфа наиболее остро необходимо появление таких объектов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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