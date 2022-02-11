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Ответственным за уволенных чиновников в Башкирии назначили экс-главу района

11 февраля 05:56
Фото: 1MI
В реестр будут вносить чиновников, которых ранее удалось уличить в коррупции. Ответственным за этот список будет руководитель аппарата правительства республики Азамата Абдрахманов. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Башкирии назначили ответственного за реестр чиновников, который будет сформирован из уволенных госслужащих за утрату доверия. Постановление об этом подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Известно, что в реестр будут вносить тех, кто совершал ранее коррупционные преступления. Ответственным назначили руководителя аппарата правительства республики Азамата Абдрахманова.

Как пояснили в правительстве Башкирии, данный реестр будет сформирован с целью искоренения коррупции среди госслужащих.

Ранее мы писали о том, что только за прошедший год прокуратура Башкирии выписала штрафов за коррупцию на общую сумму 21 миллион. Всего оштрафовано было 113 лиц.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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