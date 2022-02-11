Отечественные экологи начали замерять уровень загрязненности воздуха в Нижнем Тагиле

После замеров воздуха активисты примут участие в обсуждении вопросов загрязнения воздуха в промышленных городах, а также поделятся результатами своей деятельности. Все это пройдет в рамках круглого стола. В первую очередь экообщественники отмечают важность извещения населения о том, какие вещества выбрасываются предприятиями в воздух, а также об их негативном влиянии на здоровье человека. Помимо этого, прибывшие активисты планируют помочь тагильчанам, показав им пути решения данного вопроса. Они укажут им список надзорных органов, в которые можно будет обратиться.