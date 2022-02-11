ОМК вошла в состав Национального совета по корпоративному волонтерству в Башкортостан

Такое сотрудничество с органами власти, бизнесом и некоммерческим сектором позволит предприятию изучать передовые практики других компаний, делиться своим успешным многолетним опытом в этой сфере и увеличить количество корпоративных волонтеров за счет участия в партнерских мероприятиях.
В числе направлений, которые региональный совет по корпоративному волонтерству будет развивать в Башкортостане, особое место занимает интеллектуальное волонтерство. Его суть в том, что добровольцы могут помогать НКО и простым людям своими знаниями и навыками, причем зачастую удаленно, что сейчас особенно актуально. У ОМК есть опыт реализации подобных волонтерских проектов, который компания готова расширять в рамках своего конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» и сотрудничества с Советом. Так, например, в пандемию волонтеры ОМК оказывали юридическую помощь социальным предпринимателям, НКО, оказавшимся в непростой ситуации, организовывали обучение пожилых людей финансовой грамотности.
Однако наиболее актуальными для ОМК остаются социальное и экологическое волнтерство. Подобные проекты уже шестой раз ОМК помогает реализовывать в рамках грантового конкурса «ОМК-Партнерство» в Башкортостане. Этот конкурс дает возможность волонтерам и некоммерческим организациям реализовать свои инициативы для решения острых социальных проблем в городах, где размещены заводы компании. В прошлом году в Благовещенске реализовали 9 проектов с общим бюджетом свыше 1,3 млн рублей. Эти проекты охватили более 1500 благополучателей и привлекли почти 1700 добровольцев.
«Корпоративное волонтерство – мощный инструмент развития местных сообществ. Социальное и экологическое волонтерство по-прежнему остаются приоритетными направлениями корпоративного добровольчества ОМК. В эпоху изменений, связанных с пандемией Covid-19, ярко проявилась значимость и необходимость локальных низовых инициатив, практик соседской взаимопомощи. Говоря о низовых инициативах, я имею в виду проекты, которые реализуются сообществами граждан, а не профессиональными и устоявшимися НКО. Возросла роль волонтеров в жизни общества. Произошла активизация местных и волонтерских сообществ, которые оказались способными объединить ресурсы и оказать помощь продуктами, средствами гигиены и индивидуальной защиты нуждающимся. Мы рады, что в партнерстве с другими представителями бизнеса из регионального совета по развитию корпоративного волонтерства сможем сделать этот инструмент еще более действенным. Ведь Башкортостан – не просто значимый для нас регион присутствия, в фокусе нашей стратегии корпоративной социальной ответственности находится благополучие сотрудников и жителей», – отметила руководитель направления спонсорских и благотворительных проектов ОМК Ольга Миронова.
Справка. Региональный совет по развитию корпоративного волонтерства в Республике Башкортостан учрежден в ноябре 2021 года. Его цель - содействие развитию корпоративного волонтерства и межсекторного партнерства, выявление и тиражирование передового опыта и инновационных практик.