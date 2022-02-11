ОМК вошла в состав Национального совета по корпоративному волонтерству в Башкортостан

«Корпоративное волонтерство – мощный инструмент развития местных сообществ. Социальное и экологическое волонтерство по-прежнему остаются приоритетными направлениями корпоративного добровольчества ОМК. В эпоху изменений, связанных с пандемией Covid-19, ярко проявилась значимость и необходимость локальных низовых инициатив, практик соседской взаимопомощи. Говоря о низовых инициативах, я имею в виду проекты, которые реализуются сообществами граждан, а не профессиональными и устоявшимися НКО. Возросла роль волонтеров в жизни общества. Произошла активизация местных и волонтерских сообществ, которые оказались способными объединить ресурсы и оказать помощь продуктами, средствами гигиены и индивидуальной защиты нуждающимся. Мы рады, что в партнерстве с другими представителями бизнеса из регионального совета по развитию корпоративного волонтерства сможем сделать этот инструмент еще более действенным. Ведь Башкортостан – не просто значимый для нас регион присутствия, в фокусе нашей стратегии корпоративной социальной ответственности находится благополучие сотрудников и жителей», – отметила руководитель направления спонсорских и благотворительных проектов ОМК Ольга Миронова.