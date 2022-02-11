Назван возможный преемник Ахмадинурова в «Единой России» в Башкирии

Ранее сообщалось о том, что нынешний руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» не стал исключать, что, возможно, в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщил сам Ахмадинуров редакции MKset, данный вопрос будет решаться 15 февраля на партийной конференции. При этом преемника Ахмадинуров называть не стал, ссылаясь на то, что эта информация станет известна только на официальном мероприятии, которое пройдет уже в следующий вторник.