Логинов и Латыпов примут участие в спринте на Олимпийских играх-2022

В индивидуальной гонке на 20 км лучший результат из россиян показал Максим Цветков. К финишу он пришел четвертым. Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е место соответственно. На лыжне российские спортсмены смотрелись весьма неплохо. Благодаря этому они попали в восьмерку лучших по скорости.