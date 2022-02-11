Логинов и Латыпов примут участие в спринте на Олимпийских играх-2022

Фаворитом в предстоящих соревнованиях эксперты считают норвежца Йоханнеса Бе. Он находится в отличной форме и спринтерская гонка только подкрепит статус победителя.
Конкуренцию норвежцу способны составить французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, швед Себастьян Самуэльссон. Также букмекеры высоко оценивают шансы на победу россиянина Александра Логинова. Ознакомиться с котировками болельщики могут на сайте БК Betboom. Обзор букмекера читайте на портале «РБ».
Несмотря на высокие котировки на победу других российских биатлонистов, претендовать на олимпийскую медаль может каждый.
На счету российских биатлонистов уже есть одна награда. В смешанной эстафете команда, в составе которой выступила Резцова, Нигматуллина, Логинов и Латыпов, завоевала «бронзу».
В индивидуальной гонке на 20 км лучший результат из россиян показал Максим Цветков. К финишу он пришел четвертым. Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е место соответственно. На лыжне российские спортсмены смотрелись весьма неплохо. Благодаря этому они попали в восьмерку лучших по скорости.
Напомним, соревнования по биатлону стартовали 5 февраля и закончатся 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.