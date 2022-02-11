Киноромантики: Wink подскажет, как порадовать свою половинку

Четвертую строчку заняла еще одна российская комедия — «Будь моим Кириллом» (16+). Саша устала от постоянных упреков родителей, что она до сих пор не замужем. И чтобы они отстали, говорит, что у нее есть бойфренд по имени Кирилл. Когда предлогов для отсрочки знакомства уже не осталось, она просит сыграть перед семьей роль бойфренда фитнес-тренера, которого как раз зовут Кирилл. Ну а на пятом месте — хулиганская французская комедия «Тиндер-80» (16+). Ретроистория про забавные знакомства и обмен эротическим контентом — за тридцать с лишним лет до появления популярной тематической социальной сети.