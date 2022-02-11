Калужский губернатор выводит регион из программы по переселению соотечественников

Сообщается, что губернатор Калужской области Владислав Шапша внезапно посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом. Выяснилось, что мигрант не владеет русским языком, но на руках имеет сертификат о знании языка. Об этом сообщает издание RT.