mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Калужский губернатор выводит регион из программы по переселению соотечественников

11 февраля 16:19
Фото: pxhere.com
Власти Калужской области приняли решение о выходе из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа.

Сообщается, что губернатор Калужской области Владислав Шапша внезапно посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом. Выяснилось, что мигрант не владеет русским языком, но на руках имеет сертификат о знании языка. Об этом сообщает издание RT.

Губернатор отметил, что с этого дня все документы от мигрантов, которые фактически владеют русским языком, но имеют «фальшивые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения.

«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», — подчеркнул губернатор.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48