Американцы поддержали позицию Путина по Украине и НАТО

Отмечается, что это заявление российского лидера открыла американцам глаза на опасные действия властей США. В итоге пользователи Reddit оценили позицию Путина и раскритиковали действия собственного правительства. Одни из комментаторов писали, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Россия и Европа снова начали массовую бойню. «Когда мир вокруг превращается в пыль, вы по умолчанию становитесь королем. Империя зла питается страданиями других», — отмечали они. Другие открыто заявляли, что американские элиты «сошли с ума», если считают войну обычным делом — тем более. что войн на территории США не было уже очень давно. А еще один пользователь подчеркнул, что Путин всерьез опасается ядерного апокалипсиса, к которому может привести противостояние России и США. И НАТО, по его словам, тоже не мешало бы испытать этот страх.