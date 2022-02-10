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Жители Башкирии жалуются на огромные очереди в поликлиниках и хаос в регистратурах

10 февраля 09:09
Фото: Ольга Сычева / 1MI
Рост заболеваемости COVID-19 спровоцировал настоящий коллапс в системе здравоохранения республики

Ситуация с заболеваемостью ковидом в республике с каждым днем набирает обороты. Официальная статистика по числу заболевших внушает ужас: только вчера в Башкирии установили новый антирекорд – 1492 человека заболели за сутки. Всего по данным на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировали 135 757 случаев заболевания. По данным на 3 февраля госпитализировано за сутки было 366 пациентов.

Одновременно с числами статистики растет и число недовольных комментариев в соцсетях. Люди выражают недовольство системой здравоохранения региона: десятки жалоб на переполненные очередями больницы, плохую работу врачей и невозможность сдать ПЦР-тест.

Ситуация с потоком пациентов в больницах республики действительно шокирует: на одном из видео в соцсетях видно, как несколько десятков людей ожидали своей очереди на прием, буквально стоя на улице.

Люди в комментариях поделились своими историями о том, как им пришлось отстоять в многолюдной очереди несколько часов:

- А вы видели дурдом в республиканской сегодня были все дети и грудные и дети с положительным ковидом да этот круг ни когда не закончится, отношение ужасное с анализами и вещами лечь в больницу на плановую операцию нужно пройти круги ада.

- В 43 поликлинике такая же картина была в субботу, ор и ругань в очереди! За 2 часа ожидания в очереди с температурой 38 можно попасть к терапевту . Жизнь-боль

- 18 поликлиника, катастрофа 4 часа очередь и это ещё не предел.

- Ладно хоть на улице, я сегодня в очереди в поликлинике в чесноковке стояла, внутри человек 50 не меньше и все чуть ли не друг в друга дышат, как консервы в банке

- Простоял с 8:00-14:00,бедные бабушки и старики,с температурой 38 стоят в очереди,потому что скорая и врачи не приезжают,как на войне,хочешь жить иди и действуй,выживай,остался без поясницы и спины,ладно хоть отстоял и пошёл на больничный.

Сейчас вообще от больницы есть, хоть какая то польза? Туда идут по ходу только из-за больничного листа. Нужно часами стоять, чтобы попасть в кабинет к врачу. Пришел с ОРВИ, ушел с короной. Медицина просто ужасная, в Стерлитамаке, пишут в какое время приходить, подъезжаешь в назначенное время и плюс два часа нужо стоять в очереди, где все кашляют и чихают в маленьком помещении и ждут своей очереди в единственный кабинет, - пишут в соцсетях возмущенные пользователи.

В Минздраве Башкирии ситуацию с наплывом пациентов объяснили ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

- После выходных, почувствовав недомогание, люди хотят утром в понедельник оперативно открыть больничные листы. В целом всегда в первую половину дня первых рабочих дней наблюдается увеличение обращений и звонков на линию, к середине и концу недели эта ситуация выравнивается, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Власти региона, в свою очередь, вводят новые меры, призванные улучшить ситуацию с оказанием медицинской помощи заболевшим. Так, поликлиники региона перешли на усиленный режим работы – все поликлиники будут работать с 7:30 до 22:00.

Минздрав также назвал лучшее время для посещения медучреждений, когда там наблюдается наименьшее количество людей, а значит, снижается вероятность контакта с больными COVID-19.

По мнению ведомства, больших очередей в поликлиниках Уфы нет после 12.00 часов, а именно ближе к 16.00 часов. Именно в это время уфимцам советуют посещать поликлиники, чтобы избежать контактов с заболевшими пациентами.

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