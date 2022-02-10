Жителей Башкирии предупредили о метелях, гололедице и сильных порывах ветра

Синоптики Башгидрометцентра рассказали какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни. Примечательно, что сегодня 10 февраля местами по республике будут и сильные порывы ветра, о которых жителей региона уже предупредили в МЧС.
И днем и ночью по Башкирии ожидается небольшой снег, который может стать и умеренным на западе региона. Днем ожидается легкий морозец, -5, - 10 градусов, ночью она опустится до -10, -15 градусов, а при прояснениях может опускаться и до -18, -23 градусов.
Прогнозируются и разные неблагоприятные метеорологические условия, а именно снежный накат на дорогах, гололедица и снежные заносы. Уже были упомянуты и сильные порывы ветра и метели, которые вполне вероятны местами по Башкирии. К слову в целом ветер по Башкирии ожидается юго-восточный, южный умеренный.