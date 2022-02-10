Жителей Башкирии предупредили о метелях, гололедице и сильных порывах ветра

И днем и ночью по Башкирии ожидается небольшой снег, который может стать и умеренным на западе региона. Днем ожидается легкий морозец, -5, - 10 градусов, ночью она опустится до -10, -15 градусов, а при прояснениях может опускаться и до -18, -23 градусов.