Wink покажет историю самого знаменитого шахматного поединка в фильме «Чемпион мира»

В основу сюжета картины лег знаменитый матч между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на титул гроссмейстером Виктором Корчным, который проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и длился три напряженных месяца. Поединок, завершившийся победой Карпова, вошел в число величайших шахматных матчей, став не только одним из самых долгих в истории, но и одним из самых политизированных в условиях холодной войны. Корчной был четырехкратным чемпионом СССР по шахматам, но в 1976 году отказался возвращаться в страну после зарубежного турнира и остался в Швейцарии.