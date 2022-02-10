Валуев: нужно поддержать отечественных фигуристов

Напомним, позже стало известно, что обвиняемой в употреблении допинга является Камила Валиева, сдавшая сомнительный тест в декабре 2021 года. Организаторы Олимпиады в Пекине и представители ISU обратились за разъяснениями к юристам в связи с тем, что возраст спортсменки не позволяет привлечь ее к ответственности за нарушение антидопингового законодательства. Российским фигуристам грозит лишение золотой медали за триумф в командном первенстве Игр, а самой Камиле - исключение из числа участниц дальнейших соревнований.