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Валуев: нужно поддержать отечественных фигуристов

10 февраля 12:32
Фото: pxhere.com
Николай Валуев призвал поддержать российских фигуристов до официального объявления информации о положительном допинг-тесте.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Sport24, до этого момента все публикации в СМИ будут считаться слухами и домыслами. Особенно, по мнению политика, в этом будут усердствовать западные журналисты, которые только рады использовать любой повод раздуть скандал с участием россиян.

Напомним, позже стало известно, что обвиняемой в употреблении допинга является Камила Валиева, сдавшая сомнительный тест в декабре 2021 года. Организаторы Олимпиады в Пекине и представители ISU обратились за разъяснениями к юристам в связи с тем, что возраст спортсменки не позволяет привлечь ее к ответственности за нарушение антидопингового законодательства. Российским фигуристам грозит лишение золотой медали за триумф в командном первенстве Игр, а самой Камиле - исключение из числа участниц дальнейших соревнований.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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