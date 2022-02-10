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В Уфе закупят новые светофоры за 3,2 миллиона рублей

10 февраля 14:58
Фото: 1MI
Аукцион проведут 17 февраля, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В Уфе МУП «Уфагорсвет» находится в поисках поставщика новых светофоров для улиц города. Заказ компании был размещён на портале госзакупок.

Указанная стоимость контракта составляет 3,2 миллиона рублей. Также известно, что на его оплату пойдут средства самого указанного предприятия. Аукцион проведут уже 17 февраля этого года.

Исходя из документов, подрядчик будет обязан поставить в Уфу 154 светофора. Если быть конкретнее, то это 64 транспортных светофора, 48 переходных и 16 светящихся табло с отчетом времени со звуковым сопровождением.

Ранее в столице Башкирии был объявлен конкурс на поставку необычных гробов двух видов на сумму около полумиллиона рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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