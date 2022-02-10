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В Госдуме предложили обеспечить многодетные семьи нянями

10 февраля 16:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выступил с идеей внедрить официальную услугу по обеспечению многодетных семей нянями, либо разрешить родителям оплачивать их работу средствами маткапитала.

Об этом парламентарий написал в письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, сообщает RT.

Депутат отметил, что правительство России делает многое для предоставления семьям социальных льгот и иных мер поддержки, многие из которых призваны стимулировать рождаемость. Но, по его словам, многие многодетные семьи мечтают о привлечении нянь себе в помощь, так как старшие родственники могут проживать на удалении от молодых родителей и, соответственно, не имеют возможности сидеть с внуками.

По мнению Милонова, введение госуслуги по предоставлению многодетным семьям нянь либо возможность оплачивать работу последних средствами маткапитала положительно отразится на «социальном самочувствии» многодетных россиян.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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