mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии за неделю подорожали конфеты, огурцы и капуста

10 февраля 08:00
Фото: 1MI
Рекордное повышение цен наблюдается на огурцы - плод этого привычного овоща за неделю подорожал на 7,2%. Вслед за ним идут шоколадные конфеты, сообщают аналитики Башстата.

В Башкирии продолжают дорожать продукты. На этот раз существенный рост цен наблюдается на огурцы, капусту и конфеты.

По данным Башстата, рекордное повышение цен наблюдается на огурцы - всего за неделю этот привычный для каждого стола овощ подорожал на 7,2%. На втором месте оказались шоколадные конфеты со стоимостью выше на 5,4%, чем всего семь дней назад. Меньше всего подорожала капуста - на 3,8%.

Помимо рекордсменов подорожала и сметана, правда, всего на 2,5%.

Фото: Скриншот сайта Башстат

Ранее в Министерстве торговли Башкирии прокомментировали рост цен на продукты питания. Как сообщили в ведомстве, рост цен на овощи связан с низким уровнем урожая и сильно засушливое время в прошлом 2021 году. Из-за этого в республике появились овощи из других регионов, а рост цен произошел из-за логистических издержек.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48