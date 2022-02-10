В Башкирии за неделю подорожали конфеты, огурцы и капуста

По данным Башстата, рекордное повышение цен наблюдается на огурцы - всего за неделю этот привычный для каждого стола овощ подорожал на 7,2%. На втором месте оказались шоколадные конфеты со стоимостью выше на 5,4%, чем всего семь дней назад. Меньше всего подорожала капуста - на 3,8%.