В 2021 году Башкирию посетили 3,5 млн туристов, что на полмиллиона больше, чем в 2020

В Госкомитете Башкирии по туризму выяснили и то, сколько денег тратили путешественники и на протяжении какого времени находились в регионе. Средние цифры таковы: расходы посетителей Башкирии составили 2 391 рубль в день, поездка же в среднем занимала двое суток. В ведомстве уточнили, что именно увеличение среднего чека туриста сейчас является одной из основных задач, или как сейчас принято говорить – вызовов.