Права медиков и очереди возле офиса «БашРТС». Итоги дня в Башкирии

Фельдшеры Туймазинской ЦРБ выиграли суд по ковид-выплатам. Теперь больница обязана выплатить им надбавку за семь месяцев работы. Сумма доплаты за каждую смену составила 600 рублей, об этом сообщил «Коммерсант-Уфа». Ранее районная больница отказывалась отправлять данные об отработанных дежурствах в фонд социального страхования, таким образом, суд счел действия руководства Туймазинской ЦРБ незаконными. Примечательно, что в самой больнице заявляют о том, что выплаты не были учтены из-за того, что медики не контактировали напрямую с ковид-больными.
И это не единственная победа медиков за сегодняшний день - в Ишимбайской больнице прошла проверка Гострудинспекции, по результатам которой было установлено, что руководство нарушило права фельдшеров скорой помощи. В частности, нарушения выявили в действиях главного врача, который уволил троих фельдшеров - двоих за прогулы и еще одного в связи с "утратой доверия". Было установлено, что руководитель нарушил трудовой кодекс, поэтому теперь увольнение медиков можно считать незаконным. Кроме того, ведомство обнаружило факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования. Известно, что материалы проверки были направлены в Росздравнадзор.
Минздрав Башкирии заявил о том, что в республике слишком быстро закончилась привезенная совсем недавно партия доз вакцины «Спутник-М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет. Напомним, что первая партия ампул прибыла в количестве 2800 доз. В Минздраве также ответили Mkset, что спрос на вакцину значительно вырос за последнее время.
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что совсем скоро на улицах Уфы появятся новые автобусы, которые будут курсировать вместо «безумных ПАЗиков». Обновленный общественный транспорт можно будет увидеть уже в понедельник, 14 февраля. Сообщается, что это будут 35 экологичных низкопольных автобусов на газе. Маршрут получится не менее интересным - транспорт будет выезжать из Черниковки, заканчивая свой путь в Уфимском аэропорту. Он также будет охватывать Проспект Октября, Зеленую рощу и проспект Салавата Юлаева.
В Уфе была замечена большая очередь возле офиса «БашРТС». Как сообщил очевидец в социальных сетях, жители города возмутились суммам в платежках за отопление. Получилось ли попасть на прием - неизвестно. Но стоит отметить, что подобный случай уже произошел в ноябре прошлого года, когда недовольные уфимцы буквально начали штурмовать офис компании. Тогда «БашРТС» объяснили это тем, что люди пришли без записи, от чего и простояли так много времени в ожидании своего приема.