Похитителей удержанного в гараже жителя Башкирии отправили в СИЗО на два месяца

Ранее Mkset сообщал о том, что четверых жителей Стерлитамака в возрасте от 21 до 36 лет подозревают в вымогательстве и похищении человека, группа мужчин проникли в дом к знакомому одному из них жителю Гафурийского района и требовали с него 50 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал одному из налетчиков-похитителей. Денег у жертвы не оказалось, в связи с чем его отвезли в гаражный бокс и оставили там связанным. Но похищенный смог освободиться из пут и по найденному в гараже почти разряженному телефону сообщил о своей беде куда следует.