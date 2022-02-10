Названы проблемы, на которые жители чаще всего жаловались властям Уфы в 2021 году

Если говорить о самих проблемах и их тематике, выяснилось, что самой актуальной для горожан темой стала работа системы ЖКХ, самой “горячей” темой было отопление, работа ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), также жаловались и на протекающие крыши домов. Второй по популярности темой стали вопросы благоустройства города, жаловались на строительство дорог и на сами дороги, на ливневки, на уборку города (или ее отсутствие) а также требовали появления социальных объектов в недавно построенных микрорайонах. На третьем месте по популярности оказался общественный транспорт и его проблемы, которых в 2021 году неожиданно стало значительно больше, что и отражают запросы уфимцев.