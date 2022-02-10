Минздрав Башкирии заявил о высоком спросе вакцины от COVID-19 «Спутник-М» для детей

Родители и другие старшие родственники детей в возрасте с 12 до 17 лет негодуют. Причина — вакцинация, но не сам факт ее проведения среди детей, а быстро закончившаяся в регионе первая партия из 2800 ампул вакцины Спутник М. Граждане требуют Радия Хабирова вмешаться в ситуацию и распорядиться о новой поставке.