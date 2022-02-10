Ликвидацией озера с отходами «Уфахимпрома» за 19 млн рублей займется фирма из Москвы

Напомним, не так давно, 1 февраля, на оперативке в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил, что Уфа после того, как ее посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в 2021 году, попала в первую пятерку стартующего в этом году проекта по федеральной программе «генеральная уборка». Источники финансирования будут определены уже в конце месяца, сообщил тогда Греков.