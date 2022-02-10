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Ликвидацией озера с отходами «Уфахимпрома» за 19 млн рублей займется фирма из Москвы

10 февраля 06:44
Фото: 1MI
Начальная цена контракта приближалась к 25 миллионам рублей, но ООО Институт «Газэнергопроект» снизил ее на 6 миллионов рублей, следует из материалов госзакупки.

Претендовали на создание проекта ликвидации шламонакопителей «Уфахимпрома» на севере Уфы пять организаций из разных городов России. Желающих из Казани, Саратова, Ростова-на-Дону и Уфы обошла московская компания ООО Институт «Газэнергопроект». ООО не только снизило начальную цену контракта на 6 миллионов рублей, но и подтвердило наличие позитивного опыта выполнения подобных проектов. Завершить создание проекта компании необходимо до 27 ноября следующего года.

«Газэнергопроекту» предстоит по завершению инженерных изысканий предложить способ рекультивации озер с отходами на площади 1,4 гектара. Уточняется, что подрядчику также предстоит определиться с технологией, которая позволит провести рекультивацию так, чтобы вернуть землям пригодное для их разрешенного использование состояние.

Напомним, не так давно, 1 февраля, на оперативке в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил, что Уфа после того, как ее посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в 2021 году, попала в первую пятерку стартующего в этом году проекта по федеральной программе «генеральная уборка». Источники финансирования будут определены уже в конце месяца, сообщил тогда Греков.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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