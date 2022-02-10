Курултай решил не запрещать содержание свиней в личных подворьях жителей Башкирии

Однако при том, что Курултай Башкирии не намерен вводить каких-либо запретов на содержание свиней в личных подворьях селян все-таки видит необходимость ограничить количество свиней во дворах у сельчан. Объясняется и зачем в регионе необходимо снизить поголовье свиней — для снижения риска возникновения очагов той самой африканской чумы свиней. Мотивировать жителей на избавление от свиней будут так — тем кто предпочтет альтернативный свиноводству вид животноводства окажут государственную поддержку.