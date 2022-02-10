Корпорация МСП запустила проект по стандартизации мер поддержки бизнеса

Он также заявил, что главной задачей в текущем году станет реформирование дочернего МСП Банка, который по указу правительства решено оставить в составе Корпорации МСП. На данный момент разрабатывается стратегия развития банковской организации, цель которой — переход от объемов к росту числа получателей господдержки. Исаевич рассказал, что в 2021 году в рамках развития МСП Банка был запущен новый продукт «Экспресс-поддержка», условия которого подразумевают оформление займа до 10 миллионов рублей без залога, полностью в онлайн-формате, в течение 72 часов.