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Эксперт: Остановка «Северного потока — 2» нанесет ущерб населению и бизнесу ФРГ

10 февраля 16:11
Фото: pxhere.com
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин дал оценку заявлению посла РФ в Германии Сергея Нечаева по поводу того, что остановка властями Соединенных Штатов «Северного потока — 2» нанесет серьезный ущерб жителям страны и коммерческим компаниям ФРГ.

Камкин заявил, что согласен с высказыванием российского посла, так как природный газ по-прежнему играет в энергетике Германии серьезную роль, несмотря на попытки зеленого перехода, пишет RT.

Соответственно, при отказе от проекта СП-2 Германия может получить сильную зависимость от оказаться в полной зависимости от колебаний цен на газ, отметил политолог. Потому что, по его словам, освободившуюся нишу сразу попытаются занять американские экспортеры сжиженного газа (СПГ). А так как американцы работают по краткосрочным контрактам, велик риск сильных колебаний цен на газ, что в итоге неминуемо отразится на кошельке конечных потребителей и приведет к снижению конкурентоспособности германской промышленности, подчеркнул политолог.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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