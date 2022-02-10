Бизнесмен из Башкирии обманул своих клиентов более чем на миллион рублей

Известно, что в период с 2018 по 2019 год обвиняемый обманул двенадцать местных жителей, предложив им услуги по строительству жилых и нежилых помещений. Свою деятельность он сопровождал поддельными договорами и сметами, из-за чего его мошенничество оставалось нераскрытым. Обманутые местные жители заплатили аферисту 1,1 миллион рублей, также обвиняемый вынудил своего рабочего взять кредит на 100 тысяч рублей, пообещав самостоятельно его выплатить.