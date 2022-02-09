Житель Башкирии зарезал своего знакомого на поминках по его сыну

Ранее стало известно, что житель Уфы убил своего родственника четыре года назад и все это время хранил труп в погребе прямо у себя дома. За все эти годы пропажи мужчины никто не заметил, так как он давно оборвал все связи с родственниками. Сообщается, что мужчина был убит от ножевых ранений.