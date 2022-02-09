Верховный суд Башкирии обязал «БашРТС» сделать перерасчет платы за тепло

— За декабрь счет был разумный, отапливали дома без фанатизма, но хватало. Например, по моей квартире был выставлен счет за отопление за 1,0894 Гкал, при этом средняя температура была -9,9 С. За январь 2022 года при средней температуре -12,42° счет выставлен за 1,5358 Гкал, то есть почти в полтора больше, когда средняя температура была ниже всего на 2,5 градуса. Для сравнения в январе 2019 года средняя температура была в Уфе почти такая же, -11,98 С, а счет выставили всего за 0,8698 Гкал, то есть за январь 2022 года в единицах теплоэнергии больше на 76,5%!