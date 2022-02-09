В день российской науки на Совете по науке и образованию обсудили актуальные проекты

Тема импортозамещения является актуальной для всех российских отраслей, и усилия и расходы в этом направлении имеют смысл. К тому же, постепенно появляются отечественные разработки, а со временем их будет все больше. Так, если рассматривать глобально модную сегодня тему экологии, прототипы отечественных газоанализаторов, которые ведут контроль за выбросами парниковых газов, во много раз превосходят по своим характеристикам зарубежные образцы. К тому же, финансирование федеральной программы по экологии и климатическим изменениям предусмотрено до 2024 года. Согласно ей, консорциуму из 70 институтов будет выделено почти шесть миллиардов рублей.