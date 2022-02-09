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В Башкирии установили карантин из-за вспышки бешенства

9 февраля 11:40
Фото: 1MI
На данный момент ветеринарные службы обходят местные дома и прививают домашних животных. На территорию села также запретили ввоз скота.

В Башкирии в Калтасинском районе со вторника, 8 февраля, установили карантин из-за заболевших бешенством животных. Указ об этом был опубликован на портале правовой информации республики.

Известно, что изначально заболевание обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Кутерем, хозяйкой которой является Любовь Зворыгина. Все дело в том, что во двор зашла дикая лиса, с которой и начался очаг инфекции. Людей она не покусала, а местная собака была привита.

Сейчас местные ветеринары осуществляют обход всех жителей, делают прививки и пытаются найти заболевших животных. Сообщается, что в поселке будут привиты абсолютно все животные, а скот будет и вовсе запрещен для ввоза.

Ранее в Стерлитамакском районе Башкирии произошла вспышка африканской чумы среди свиней. В радиусе 5 километров от села Кармаскалы, где и выявили заболевание, были уничтожены 55 парнокопытных. Всех их сожгли до состояния золы в целях недопущения распространения чумы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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