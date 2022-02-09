Увольнение медиков, нападение собак и суд против «БашРТС». Итоги дня в Башкирии

В Уфимском районе на 21-летнюю девушку напали бродячие собаки. К сожалению, на этот раз рядом не оказалось очевидцев, которые бы смогли помочь укрыться от безнадзорных животных. Как рассказала жительница села Кириллово, изначально собаки вели себя спокойно, но затем начали проявлять агрессию и рычать. К счастью, нападение совершила лишь одно животное из стаи, но тем не менее девушке пришлось обратиться за медицинской помощью. На данный момент ситуация с бродячими собаками находится в центре внимания СМИ, так как это далеко не первый случай нападения животных на человека.
Продолжается история со скандальной Ишимбайской больницей. На этот раз уволились еще три медика, на этот раз врачи сообщили о том, что в больнице стало практически невозможно работать. Возможно, это стало следствием того, что ранее уволили трех сотрудников скорой помощи, которые являлись членами профсоюза «Действие». Юристы самого профсоюза считают, что увольнение было незаконным, поэтому можно предположить, что остальные врачи таким образом проявляют солидарность по отношению к своим коллегам.
В Уфе закончилась первая партия доз вакцины "Спутник М". Вакцины для детей от 11 до 17 лет было поставлено всего 2800 доз, об этом сообщали ранее в Минздраве республики. Когда придет новая партия - пока неизвестно. Сообщается, что только за вчерашний день было привито около 300 детей.
Всех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ сократят в течение двух следующих месяцев. Медикам дали ознакомится с приказом о том, то в дальнейшем они будут уволены и их переведут на другую работу в соответствии с их образованием и квалификацией. Все дело в том, что по приказу Минздрава Башкирии к 2025 году власти планируют объединить всю службу в единое учреждение. Между тем, в профсоюзе «Действие» сообщили о том, что они будут внимательно следить за текущей ситуацией.
На уфимского рэпера Моргенштерна завели очередное административное дело за пропаганду наркотиков. На этот раз правоохранительные органы из Набережных Челнов разглядели на теле музыканта татуировку, которая отдаленно напоминает растение из группы наркотических веществ. В экспертизе участвовали ботаники-ученые, они подтвердили, что действительно, рисунки на теле отдаленно напоминают марихуану. Между тем, Моргенштерн обрадовался тому, что не набил себе когда-то пистолет. Иначе, с его слов, его бы могли привлечь за незаконный оборот оружия.
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о том, что действия «БашРТС» являлись незаконными. Ранее компания подавала апелляционную жалобу, но та была отклонена. Теперь компания намерена подавать кассационную жалобу и, как сказали в ведомстве, "отстаивать свою правоту". Напомним, что по решению суда «БашРТС» должны произвести перерасчет по ранее выставленным платежкам.