mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Температура воздуха в Башкирии сегодня не опустится ниже -22 градусов

9 февраля 02:00
Фото: 1MI
Синоптики Башгидрометцентра полагают, что температура воздуха в Башкирии 9 февраля не изменится.

Температура в республике 9 февраля практически не будет отличаться от вчерашних показателей. Дневная температура по прогнозам синоптиков будет колебаться в диапазоне от -5 до -10 градусов. Ночью разумеется будет холоднее, ожидается что столбик термометра опустится максимум до -22 градусов, но это при прояснениях. В целом ночная температура обещает держаться в пределах от -12 до -17 градусов.

Осадки в Башкирии продолжается, а именно небольшой снег, который местами превратится в умеренный. Никуда с дорог не денется и гололед со снежным накатом. Ветер же по Башкирии сегодня ожидается юго-восточный, южный, умеренный.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48