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США потратят $400 тыс. для «культивации толерантности» у молодежи Косово

9 февраля 17:10
Фото: pxhere.com
Государственный департамент США готов выделить $400 тыс. на образовательную программу по «культивации толерантности» в Косово.

Грант направлен на молодых жителей Косова в возрасте от 14 до 18 лет, желающих изучать английский язык. Об этом сообщает издание RT.

«Благодаря изучению английского языка учащиеся будут совершенствовать навыки общения, культивировать толерантность и преодолевать языковые и этнические различия. Выбранные учащиеся как будущие лидеры Косово помогут построить многокультурное, многоэтническое, религиозно-разнообразное и толерантное общество, укрепляя общую косовскую идентичность», — говорится в описании гранта.

В Госдепе поделились о некоторых тонкостях программы. Там указали, что среди учащихся должны быть представители разных этнических групп: косовские албанцы, косовские боснийцы, косовские турки, косовские цыгане, косовские египтяне, косовские сербы и другие.

Система обучения состоит не только из классических уроков, но включает также внеклассные занятия и поездки в летние лагеря. Предусматривается, что подобная активность поможет молодым людям узнать больше об «американских ценностях инклюзивности и межэтнической гармонии».

«К концу программы смешанные по этническому принципу классы сформируют более сильное чувство косовской идентичности и инклюзивности, а также более глубокое понимание фразы «Косово — мой дом», — отмечается в гранте.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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