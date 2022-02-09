США потратят $400 тыс. для «культивации толерантности» у молодежи Косово

Грант направлен на молодых жителей Косова в возрасте от 14 до 18 лет, желающих изучать английский язык. Об этом сообщает издание RT.
«Благодаря изучению английского языка учащиеся будут совершенствовать навыки общения, культивировать толерантность и преодолевать языковые и этнические различия. Выбранные учащиеся как будущие лидеры Косово помогут построить многокультурное, многоэтническое, религиозно-разнообразное и толерантное общество, укрепляя общую косовскую идентичность», — говорится в описании гранта.
В Госдепе поделились о некоторых тонкостях программы. Там указали, что среди учащихся должны быть представители разных этнических групп: косовские албанцы, косовские боснийцы, косовские турки, косовские цыгане, косовские египтяне, косовские сербы и другие.
Система обучения состоит не только из классических уроков, но включает также внеклассные занятия и поездки в летние лагеря. Предусматривается, что подобная активность поможет молодым людям узнать больше об «американских ценностях инклюзивности и межэтнической гармонии».
«К концу программы смешанные по этническому принципу классы сформируют более сильное чувство косовской идентичности и инклюзивности, а также более глубокое понимание фразы «Косово — мой дом», — отмечается в гранте.