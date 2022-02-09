Слесарь без допуска к работе получил травму на скандальном карьере в Башкирии

Известно, что в декабре прошлого 2021 года рядом с карьером в деревне Мансурова сотрудниками компании проводилась подготовка к взрывным мероприятиям. Электрослесари, находящиеся на территории этого карьера, должны были демонтировать линии электропередач, которые являлись опорными и убрать кабель. Один из сотрудников с помощью специальных приспособлений поднялся на рядом стоящую опору, для того чтобы смотать обратно свисавшие провода. В результате произошло перецепление карабина через крюк, а сам сотрудник упал на землю, получив серьезные травмы. Также он получил ожог током. Уже после госпитализации молодому человеку диагностировали сочетанную травму тяжелой степени.