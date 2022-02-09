Сбер запустил доставку кредитных карт

«С помощью этого сервиса мы решили сразу две задачи. За последние две недели мы заметили, как менялся интерес клиентов к носителям кредитных карт. Каждый четвертый клиент выбирает выпуск кредитной карты без пластика, и 8% от общего количества таких клиентов заказывают доставку пластиковой карты позже. Для клиентов кому все-таки нужен пластик, мы организовали бесплатную доставку кредитных карт. За картой больше не придётся лишний раз ехать в офис, ему доставят карту и передадут лично в руки».