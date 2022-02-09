Путин: ВС и Совет судей оперативно установили порядок работы судов в период пандемии

Лебедев указал, что сейчас Верховный суд работает над тем, чтобы гуманизировать уголовное производство об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств. До настоящего времени уголовное дело такого толка невозможно было закрыть даже в случае примирения сторон, когда заявитель хочет отозвать свое заявление. Кроме того, Лебедев напомнил, что ВС запрещает помещать задержанных в следственный изолятор только на основании тяжести обвинений. Суды также не могут препятствовать тому, чтобы граждане были освобождены от наказания по болезни, даже если администрация колонии предъявила отрицательную характеристику.