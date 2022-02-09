Против рэпера из Уфы Моргенштерна снова возбудили дело за пропаганду наркотиков

На этот раз творчество артиста проверяли не только лингвисты, но и ботаники. Они внимательно изучили тело исполнителя в его видеоклипах и обнаружили на нем изображение растения “похожего на коноплю”. Следом за лингвистами и ботаниками свое веское слово озвучили и специалисты научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Они усмотрели в клипах артиста сцены, которые формируют ассоциативную связь между употреблением наркотиков и достижением успеха.