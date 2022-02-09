Появилась петиция с требованием восстановить уволенных фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

Напомним фельдшеров-скоропомощников и активистов профсоза медиков “Действие” Рамиля Разяпова, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову уволили из больницы через несколько дней после старта в больнице итальянской забастовки, о которой медики предупреждали руководство еще в конце января. Едва успела начаться забастовка, все трое ее лидеров были уволены. Высокогорец и Абдрахманова по причине прогула, а Резяпов и вовсе был “уволен в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя”. если перевести это с официального языка на русский, Резяпов выехал на вызов без дефибриллятора, который он оставил на станции заряжаться. Несмотря на то, что он все равно взял на вызов другой портативный аппарат и был готов объяснить свои действия он был уволен.