Под Нижним Новгородом при поддержке ВЭБ.РФ реализуют проект зеленой металлургии

Глава Министерства промышленности и торговли страны Денис Мантуров считает проект «зеленой» металлургии уникальным. Его авторы предусмотрели все решения, нужные для заметного снижения негативного воздействия на природу. На заводе будут производить высококачественные слябы, а также круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 миллиона тонн в год. Благодаря проекту появится около 700 дополнительных рабочих мест. Внутренний валовой продукт Нижегородской области заметно вырастет.