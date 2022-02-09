На рынке труда Башкирии медицина стала самой дефицитной сферой

В Башкирии средняя заработная плата составляет 45 453 рубля. Достаточно сложно судить о том, в действительности ли указанная сумма является точной, так как совсем недавно медики Иглинской больницы жаловались на "унизительно низкие" зарплаты и на невыносимые условия труда. Стоит также отметить, что в конце 2021 года также закрылся каждый девятый сельский ФАП из-за нехватки врачей. Бороться за свои права продолжают сотрудники Ишимбайской ЦРБ - с 4 февраля они ведут Итальянскую забастовку. С того момента руководство больницы уволило уже трех человек.