Москвичи приезжают в республику, чтобы знакомиться с башкирскими преданиями

В этот период чаще всего по одному из самых живописных маршрутов в нацпарке прогуливались гости из Москвы и Подмосковья – их доля в общем числе скачавших аудиогид составляет более 45 процентов. На втором месте – самарцы (чуть более 12 процентов). Третье место среди активных пользователей аудиогида занимают жители Оренбурга (9 процентов) и уфимцы (5 процентов).
Самыми популярными точками экотропы «Таллы» стали остановки «Панорама поселка Нугуш» и «Птицы». Количество просмотров и прослушиваний аудиогида по этим точкам возросло на треть.
В октябре прошлого года МТС совместно с национальным парком «Башкирия» разработала бесплатный интерактивный аудиогид по живописной экологической тропе «Таллы». Каждый турист может пройти маршрут самостоятельно, без экскурсовода, и при этом познакомиться с историей достопримечательности, его биоразнообразием, а также услышать старинные башкирские предания. Для использования интерактивного формата нужно загрузить на смартфон приложение под названием Izi travel (4+). Маршрут включает 12 остановок и две смотровые площадки, на каждой из которых с аудиогидом турист будет отдыхать и слушать интерактивного экскурсовода.
«МТС в Башкортостане не просто увеличивает территорию действия связи, но и создает уникальные возможности для реализации социально важных и культурных проектов. Интерактивные форматы на экотропе делают посещение национального парка интересным и разнообразным, помогут развивать экологическую культуру жителей и гостей республики. Уверен, что наши социальные проекты МТС привлекут новых туристов в регион и будут способствовать сохранению уникальной природы парка. А уже сейчас каждый посетитель может увидеть и почувствовать красоту и силу этих мест», – рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.