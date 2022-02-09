Минздрав России не станет ограничивать выдачу льгот из-за пандемии

Как сообщает iz.ru, во время карантина в субъектах РФ могут при необходимости на время приостанавливать оказание плановой амбулаторной помощи, однако делать это разрешено только по некоторым профилям и исключительно в зависимости от эпидситуации.
В заявлении ведомства подчеркивается, что выдача льготных лекарств, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение будет выдаваться без ограничений.
Также не будет останавливаться из-за коронавируса оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологией, а также нуждающимся в гемодиализе.