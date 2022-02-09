Лидер Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца MMA Гаглоева

Автомобиль исчезнувшей гражданки был обнаружен на границе Чеченской Республики с Ингушетией. В машине находились деньги и личные вещи женщины, а также ее водителя, но их в салоне не было. Георгий Гаглоев утверждает, что все отпечатки пальцев и другие следы были тщательно смыты.