Из-за аварии «БашРТС» без отопления и горячей воды остались 43 дома и детсад в Уфе

Отключение отопления, судя по всему, уже произошло, ориентировочный старт его в документе был назначен на 10 часов утра, а ожидаемая продолжительность заявлена около 6 часов. Какой продолжительность отключения теплоносителя будет на самом деле узнать можно будет только вечером. Примечательно, что на этот раз экстренные службы не сообщали об отключении горячего водоснабжения и тепла, хотя обычно МЧС сообщает о подобных отключениях в СМИ.