Напомним, что до января этого года пост главврача занимала Жанна Карунас, во время работы которой разгорелся конфликт с профсоюзом «Действие». Тогда Антон Орлов сообщал, что в прокуратуру было подано обращение с просьбой провести проверку соблюдения необходимых трудовых условий для сотрудников больницы, однако руководство Иглинской ЦРБ в свою очередь обратилось в правоохранительные органы, чтобы привлечь профсоюз к ответственности за размещение ложных данных.