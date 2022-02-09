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Фельдшеры Ишимбайской ЦРБ получили уведомление о сокращении в течение двух месяцев

9 февраля 13:24
Фото: 1MI
Исходя из приказа Минздрава Башкирии к 2025 году власти планируют объединить всю службу в единое учреждение. Объединение предусматривалось с 1 сентября, но, по всей видимости, из-за итальянской забастовки процесс был значительно ускорен. Сегодня медики получили уведомление о сокращении штата работников.

Как сообщает профсоюз медработников «Действие», скорую помощь, где ранее были уволены трое сотрудников, выводят из состава Ишимбайской ЦРБ. В связи с этим работникам начали вручать уведомления о сокращении штата. В этом уведомлении говорится о том, что в течение двух месяцев всем уволенным сотрудникам будут предложены другие должности, в соответствии с их образованием и квалификацией. Известно, что медикам будут предоставлены все социальные гарантии и им выплатят положенные компенсации. В уведомлении также говорится о том, что сотрудники имеют право уволиться с должности по собственному желанию до окончания этих двух месяцев, если будет такая необходимость.

Между тем, профсоюз «Действие» сообщил о том, что будет внимательно следить за текущей ситуацией.

— Из положительных моментов хочется отметить, что в этот раз главный врач Шапочкин не стал прибегать к услугам Почты России, все сотрудники были ознакомлены с приказом лично под подпись, — говорится в посте профсоюза.

Напомним, что ранее из Ишимбайской ЦРБ были уволены трое сотрудников спустя два дня после старта забастовки. Абдрахманову и Высокогорец уволили за прогул, а Резяпова за то, что он отправился на вызов без дефибриллятора, который фельдшер оставил заряжаться на станции скорой помощи. В минздраве Башкирии обещали проверить законность увольнения медиков, при этом профсоюз «Действие» считает, что медики были уволены без каких-либо на то законных оснований.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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