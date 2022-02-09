Фельдшеры Ишимбайской ЦРБ получили уведомление о сокращении в течение двух месяцев

Как сообщает профсоюз медработников «Действие», скорую помощь, где ранее были уволены трое сотрудников, выводят из состава Ишимбайской ЦРБ. В связи с этим работникам начали вручать уведомления о сокращении штата. В этом уведомлении говорится о том, что в течение двух месяцев всем уволенным сотрудникам будут предложены другие должности, в соответствии с их образованием и квалификацией. Известно, что медикам будут предоставлены все социальные гарантии и им выплатят положенные компенсации. В уведомлении также говорится о том, что сотрудники имеют право уволиться с должности по собственному желанию до окончания этих двух месяцев, если будет такая необходимость.