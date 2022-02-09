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Эксперт прокомментировал стремление США пересмотреть Минские соглашения

9 февраля 18:11
Фото: фрагмент видео
Аналитик Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков высказался по поводу заявления официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о желании Соединенных Штатов пересмотреть Минские соглашения.

Эксперт отметил, что Киев, вероятно, не желает следовать Минским соглашения в том виде, в каком они представлены на данный момент, но и не хочет напрямую объявить об этом. И именно потому, по его словам, власти США стремятся трансформировать Минские соглашения таким образом, чтобы убрать из них пункты, которые сложно выполнить Киеву, пишет RT.

Он также сообщил, что дипломатия глав европейских стран направлена на стимуляцию лидера Украины Владимира Зеленского к выполнению положений минских договоренностей. Одновременно с этим Ермаков подчеркнул, что пересмотр положений документа может стать причиной «размытия процесса мирного урегулирования». Причем, по его словам, это будет выставлено таким образом, чтобы ЛНР и ДНР взяли на себя больше обязательств, а Киев — меньше, резюмировал аналитик.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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