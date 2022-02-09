Четверо мужчин избили и похитили мужчину, его удерживали в гараже в Стерлитамаке

Все эти преступные деяния по предположениям следователей произошли 6 февраля 2022 года. Тогда “великолепная четверка” решила посетить в Гафурийском районе знакомого одному из них 41-летнего мужчину, который задолжал ему денег. Гостей мужчина пускать не стал, но они проявили настойчивость и проникли в жилище через балкон. Затем они избили хозяина дома, требуя от него 50 тысяч рублей, после чего отобрали у него сотовый телефон и под угрозой расправы посадили его в машину и увезли в Стерлитамак. Известно и о том, что мужчину не только били, но и облили ему лицо кипятком. Там потерпевшего связали и заперли в гараже, но мужчина смог освободиться и сообщить о своей беде правоохранителям.