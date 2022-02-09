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Автобус «Башавтотранса» на остановке в уфимской Черниковке сбил 33-летнюю женщину

9 февраля 07:59
Фото: ГИБДД по Башкирии
Ранним утром 9 февраля автобус по маршруту № 69 наехал на женщину, её госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

ДТП на остановке «75 школа» в уфимской Черниковке произошло ранним утром сегодняшнего дня, 9 февраля. Автобус государственного перевозчика Башавтотранс, следовавший по маршруту № 69 «ДК УМПО-микрорайон Белореченский» в момент посадки каким-то загадочным образом допустил наезд на 33-летнюю женщину. Была ли она пассажиром данного автобуса не уточняется.

После произошедшего женщину пришлось госпитализировать. Какие именно травмы она получила в ДТП в ведомстве не уточнили. Зато сообщили о том, что никто из пассажиров данного автобуса, коих насчитывалось 15 человек, не пострадал.

По факту ДТП с пострадавшей в ГИБДД начали разбирательство.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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