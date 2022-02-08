Заразившиеся COVID-19 от детей жители Башкирии обязаны сдать ПЦР-тест

По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой если мама уходит на больничный по уходу за ребенком, но заболевает сама. В таком случае условной маме должен быть закрыт больничный по уходу и открыт другой, по болезни, так как это другой случай для Фонда социального страхования. И соответственно больничный лист по уходу может быть оформлен на другого члена семьи, включая бабушек и дедушек.